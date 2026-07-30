SHOT: Участница конкурса красоты в Барвихе оказалась известной порноактрисой

Ранее блогерша Соня Мармеладова стала фигуранткой дела о распространении порнографии через платные Telegram-каналы. По версии следствия, с января 2024 года она заработала на продаже откровенного контента более 30 миллионов рублей, а теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.