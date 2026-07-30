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В Полесске ищут подрядчика для ремонта крыши здания Колледжа строительства и профтехнологий

На работы выделяют 35 млн рублей.

Колледж строительства и профессиональных технологий в Полесске снова ищет подрядчика для капитального ремонта крыши и фасада здания учебных мастерских. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

На работы выделяют 35 млн рублей. Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 5 августа, итоги подведут 7 августа. Работы необходимо выполнить в течение 40 календарных дней.

Ранее нашли подрядчика для капремонта помещений в здании учебных мастерских. На работы направили 28,9 млн рублей.