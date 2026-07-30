В Ирбите все жилые дома освободились от воды

Также начались выплаты пострадавшим от паводка. Жителям уже перечислили в общей сложности почти 3,2 миллиона рублей. На текущий момент было принято 1 019 заявлений о единовременной выплате. Еще 30 обращений касались материальной помощи в связи с утратой предметов первой необходимости. Соответствующие комиссии обследовали 52 дома.