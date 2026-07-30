В Ирбите все жилые дома освободились от воды

В Ирбите стабилизируется паводковая обстановка. По данным на вечер 29 июля, все дома полностью освободились от воды. Затопленными остаются 143 приусадебных участка. Об этом рассказал глава города Николай Юдин.
— Уровень воды в Нице составляет 693 сантиметра. На сегодняшний день в пунктах временного размещения проживают 65 человек, выехавших из зоны затопления, еще 27 временно проживают у родственников, — написал градоначальник в своих социальных сетях.
Также начались выплаты пострадавшим от паводка. Жителям уже перечислили в общей сложности почти 3,2 миллиона рублей. На текущий момент было принято 1 019 заявлений о единовременной выплате. Еще 30 обращений касались материальной помощи в связи с утратой предметов первой необходимости. Соответствующие комиссии обследовали 52 дома.
Продолжается и санитарная обработка территорий. Так, работы выполнены на общей площади 2 050 квадратных метров. Дезинфекцию провели по 36 адресам. Также было вывезено 7,8 тонн мусора, возникшего при проведении работ по ликвидации последствий паводка.