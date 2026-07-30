Как распознать некачественный бензин и не испортить двигатель автомобиля

Некачественное топливо, по данным Росстандарта, встречается на российских АЗС все реже и сегодня его доля составляет не более четырех процентов. Тем не менее нарушения все еще фиксируются в некоторых регионах, поэтому водителям важно уметь распознавать признаки плохой смеси. О том, как это сделать, рассказали ученые, исследовавшие проблему некачественного топлива.
Хороший бензин — это смесь углеводородов, которая полностью испаряется в цилиндре до момента появления искры, сгорает только от нее и не оставляет твердых отложений. Его качество определяют три параметра, закрепленных в" 32513–2013": октановое число, фракционный состав и стабильность к окислению.
Важные числа.
Октановое число (92, 95, 98, 100 или 102) говорит нам об устойчивости топлива к детонации при сжатии в двигателе. Например, если начать использовать бензин АИ 92 на автомобиле, который изготовитель рекомендует заправлять АИ 95, то горючее будет взрываться до появления искры — от давления, создаваемого в цилиндре двигателя. Мотор начнет стучать и перегреваться, а его поршни быстро износятся. А вот использовать бензин с более высоким октановым числом (чем рекомендовано) можно. Двигатель от этого не пострадает.
Запах расскажет.
Определить качество бензина можно по запаху. Если топливо отдает тухлыми яйцами, то это говорит об избытке в нем сернистых соединений, которые разрушают катализатор и датчики. Если пахнет ацетоном или растворителем, то есть вероятность, что в бензине присутствуют дешевые спирты или ароматические добавки, разъедающие резиновые уплотнения и увеличивающие токсичность выхлопа.
По словам кандидата технических наук, доцента кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Анны Чучалиной, оценить качество топлива можно и визуально. Хороший бензин всегда прозрачен, без мути, взвесей и осадка — это прямое требование ГОСТа.
«Цвет топлива значения не имеет: стандарт разрешает любое окрашивание, кроме зеленого и голубого, − рассказала эксперт. — Ориентироваться нужно не на оттенок, а на чистоту жидкости. Если видны хлопья, расслоение или темный осадок — это верные признаки присутствия в бензине воды, тяжелых компонентов или грязи. Такое горючее однозначно некачественное. Лучше не рисковать и не заливать его, а при возможности сообщить о нарушении в контролирующие органы».
Симптомы «отравления».
О том, что бензин некачественный, подскажет сам автомобиль. Один из тревожных сигналов — нестабильная работа двигателя. Повышенный расход топлива на 10−15 процентов — еще один верный признак некачественного бензина. Примеси не дают горючей смеси полностью сгорать, в результате чего снижается мощность. Мотор автомобиля пытается компенсировать это подачей большого объема топлива. В результате разрушаются насосы и топливная аппаратура. Ремонт этих агрегатов обходится в десятки тысяч рублей.
Если двигатель сильно стучит, машина резко теряет мощность, дергается при нажатии на педаль газа, а из выхлопной трубы идет густой черный дым, то пора вызывать эвакуатор. В сервисе опытные мастера в первую очередь удалят из всех агрегатов автомобиля некачественный бензин, который стал причиной нестабильной работы двигателя и топливной системы.