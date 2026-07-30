Как распознать некачественный бензин и не испортить двигатель автомобиля

Октановое число (92, 95, 98, 100 или 102) говорит нам об устойчивости топлива к детонации при сжатии в двигателе. Например, если начать использовать бензин АИ 92 на автомобиле, который изготовитель рекомендует заправлять АИ 95, то горючее будет взрываться до появления искры — от давления, создаваемого в цилиндре двигателя. Мотор начнет стучать и перегреваться, а его поршни быстро износятся. А вот использовать бензин с более высоким октановым числом (чем рекомендовано) можно. Двигатель от этого не пострадает.