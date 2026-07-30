Выпускники Богучанского округа после получения образования выбирают работу на малой родине

В Красноярском крае все больше выпускников Богучанского округа, получив образование в мегаполисах, возвращаются на малую родину и приходят работать на БоАЗ.
Завод, являющийся одним из самых молодых алюминиевых предприятий страны, в августе 2026 года отметит 11-ю годовщину со дня пуска. Несмотря на сравнительно юный возраст, здесь уже начинают формироваться трудовые династии.
Дети сотрудников приходят на производство, вдохновившись примером своих родителей. И считают, что металлург — профессия будущего, самая актуальная для тех, кто живет в Таёжном.
Примером может служить Валерия Ларионова. Девушка точно знала, что пойдет в металлургию, так как практически с самого пуска завода на БоАЗе трудится ее мама Елена. Поэтому, окончив школу, Валерия поступила в КрИМТ. Завод заключил с ней договор на целевое обучение. Практику девушка проходила в заводской лаборатории спектрального анализа.
«Помню первое впечатление от завода — очень удивили масштабы. До этого мы электролизер видели только в книжках на картинках. А когда нам на практике показали и рассказали весь процесс, все стало, конечно, гораздо понятнее. После техникума вернулась на родину в Таёжный. Честно говоря, за годы учебы так и не привыкла к городской суете, пробкам бесконечным, большому скоплению людей. Здесь привычней. В 2022 устроилась на завод, как и хотела. Работа сложная и ответственная, зарплата стабильная. Вижу для себя перспективы: поступила в университет, получаю сейчас высшее образование», — рассказала Валерия Ларионова, которая сейчас работает приемосдатчиком груза и багажа в литейном отделении.
Для многих выпускников Богучанского округа БоАЗ становится отличной стартовой площадкой для карьерного роста и развития. Само предприятие тоже заинтересовано в перспективных молодых ребятах. Поэтому со школьниками ведется большая профориентационная работа. Создаются все условия, чтобы местные ребята видели главные преимущества работы на заводе. И получали образование уже с пониманием будущего трудоустройства.
Завод тесно сотрудничает с Красноярским индустриально-металлургическим техникумом. А с 2023 участвует в федеральной программе «Профессионалитет» — после подписания Соглашения о партнерстве между Министерством образования Красноярского края, учебными заведениями и предприятиями РУСАЛа.
«Студенты, поступившие на наши профильные специальности, имеют стипендию по результатам обучения. Им гарантировано прохождение оплачиваемой производственной практики на заводе. Также на оплачиваемую практику мы берем студентов СФУ по специальности “металлургия”, — рассказала начальник отдела по развитию и подготовке персонала БоАЗа Ольга Кузьмина.
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