Выпускники Богучанского округа после получения образования выбирают работу на малой родине

«Помню первое впечатление от завода — очень удивили масштабы. До этого мы электролизер видели только в книжках на картинках. А когда нам на практике показали и рассказали весь процесс, все стало, конечно, гораздо понятнее. После техникума вернулась на родину в Таёжный. Честно говоря, за годы учебы так и не привыкла к городской суете, пробкам бесконечным, большому скоплению людей. Здесь привычней. В 2022 устроилась на завод, как и хотела. Работа сложная и ответственная, зарплата стабильная. Вижу для себя перспективы: поступила в университет, получаю сейчас высшее образование», — рассказала Валерия Ларионова, которая сейчас работает приемосдатчиком груза и багажа в литейном отделении.