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Археологи раскрыли секрет груза затонувшего в 1629 году корабля «Батавия»

«Батавия» пропала у берегов Австралии в 1629 году.

Полномасштабная копия "Батавии"
Источник: ADZee/CC0

Ученые из Университета Кертина под руководством Энтони Кларка выяснили, что строительные материалы для голландского судна «Батавия» добывались в нескольких европейских каменоломнях. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.

Специалисты исследовали каменные блоки, кирпичи и балласт, поднятые с места крушения у западного побережья Австралии. Ранее предполагалось, что весь камень происходил из одного карьера, но современный анализ опроверг это.

«Исторические документы сохранились не полностью, а после почти четырех столетий под водой каменные блоки стали настолько похожи друг на друга, что определить их происхождение по внешнему виду практически невозможно», — объяснил Кларк.

Для определения источника камня ученые использовали геохимический метод датирования цирконов по изотопам урана и свинца (U-Pb). Эти кристаллы служат своеобразным «геологическим паспортом». Оказалось, что внешне идентичные блоки добыли как минимум в двух разных районах современной Германии, а затем отправили в составе одной партии.

Строительство колониальной штаб-квартиры

На борту «Батавии» находились обработанный песчаник, тысячи кирпичей и другие материалы. По мнению исследователей, груз предназначался для укрепленной резиденции Голландской Ост-Индской компании в Батавии (нынешней Джакарте).

Работа показала высокий уровень организации логистики компании, которая уже в XVII веке выстраивала сложные международные цепочки поставок.

Восполнение исторических пробелов

Кларк отметил, что исследование дало сведения, отсутствующие в архивах и письменных источниках. «Батавию» считают одним из важнейших объектов морской археологии Австралии. Судно нашли в 1963 году. После крушения на островах архипелага Аброльос произошли мятеж и массовые убийства выживших.

В будущем ученые планируют изучить другие каменные блоки с «Батавии» и материалы с иных затонувших кораблей, чтобы точнее восстановить торговые маршруты Европы XVII века.