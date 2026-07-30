Археологи раскрыли секрет груза затонувшего в 1629 году корабля «Батавия»

Для определения источника камня ученые использовали геохимический метод датирования цирконов по изотопам урана и свинца (U-Pb). Эти кристаллы служат своеобразным «геологическим паспортом». Оказалось, что внешне идентичные блоки добыли как минимум в двух разных районах современной Германии, а затем отправили в составе одной партии.