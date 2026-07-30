Археологи раскрыли секрет груза затонувшего в 1629 году корабля «Батавия»

Ученые из Университета Кертина под руководством Энтони Кларка выяснили, что строительные материалы для голландского судна «Батавия» добывались в нескольких европейских каменоломнях. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.
«Исторические документы сохранились не полностью, а после почти четырех столетий под водой каменные блоки стали настолько похожи друг на друга, что определить их происхождение по внешнему виду практически невозможно», — объяснил Кларк.
Для определения источника камня ученые использовали геохимический метод датирования цирконов по изотопам урана и свинца (U-Pb). Эти кристаллы служат своеобразным «геологическим паспортом». Оказалось, что внешне идентичные блоки добыли как минимум в двух разных районах современной Германии, а затем отправили в составе одной партии.
Строительство колониальной штаб-квартиры
На борту «Батавии» находились обработанный песчаник, тысячи кирпичей и другие материалы. По мнению исследователей, груз предназначался для укрепленной резиденции Голландской Ост-Индской компании в Батавии (нынешней Джакарте).
Работа показала высокий уровень организации логистики компании, которая уже в XVII веке выстраивала сложные международные цепочки поставок.
Восполнение исторических пробелов
Кларк отметил, что исследование дало сведения, отсутствующие в архивах и письменных источниках. «Батавию» считают одним из важнейших объектов морской археологии Австралии. Судно нашли в 1963 году. После крушения на островах архипелага Аброльос произошли мятеж и массовые убийства выживших.
В будущем ученые планируют изучить другие каменные блоки с «Батавии» и материалы с иных затонувших кораблей, чтобы точнее восстановить торговые маршруты Европы XVII века.