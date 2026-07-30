Омичам показали, как проходит ремонт общежития № 2 ОмГУ

В Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского продолжается капитальный ремонт общежития № 2. Сейчас на объекте идёт активная стадия демонтажных работ — специалисты разбирают старые конструкции и готовят здание к обновлению.
В рамках ремонта в общежитии заменят инженерные системы, обновят фасад и кровлю, оборудуют современные санузлы. После завершения работ в здании появятся комнаты разных форматов — одноместные, двухместные и трёхместные.
Для студентов предусмотрят индивидуальные рабочие места: у каждого будут собственный стол, кровать, шкаф с замком и модульная система хранения. Также в комнатах появятся кухонные уголки для небольших перекусов и римские шторы.
По словам дизайнера ОмГУ Алисы Вахитовой, при оформлении интерьеров сделали акцент на удобстве и функциональности.
«Мы стремились создать пространство, в котором будет комфортно учиться, общаться, отдыхать. Светлые тона визуально расширяют комнату, эргономичная мебель позволяет эффективно использовать каждый метр. Терракотовые акценты отсылают к фирменному стилю вуза и добавляют интерьеру тепла», — рассказала она.
После ремонта в общежитии также появятся семейные комнаты, помещения формата «Мать и дитя» и условия для маломобильных студентов. Завершить капитальный ремонт планируют весной 2027 года.