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Омичам показали, как проходит ремонт общежития № 2 ОмГУ

Работа не прекращается ни на минуту.

Источник: Om1 Омск

В Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского продолжается капитальный ремонт общежития № 2. Сейчас на объекте идёт активная стадия демонтажных работ — специалисты разбирают старые конструкции и готовят здание к обновлению.

В рамках ремонта в общежитии заменят инженерные системы, обновят фасад и кровлю, оборудуют современные санузлы. После завершения работ в здании появятся комнаты разных форматов — одноместные, двухместные и трёхместные.

Для студентов предусмотрят индивидуальные рабочие места: у каждого будут собственный стол, кровать, шкаф с замком и модульная система хранения. Также в комнатах появятся кухонные уголки для небольших перекусов и римские шторы.

По словам дизайнера ОмГУ Алисы Вахитовой, при оформлении интерьеров сделали акцент на удобстве и функциональности.

«Мы стремились создать пространство, в котором будет комфортно учиться, общаться, отдыхать. Светлые тона визуально расширяют комнату, эргономичная мебель позволяет эффективно использовать каждый метр. Терракотовые акценты отсылают к фирменному стилю вуза и добавляют интерьеру тепла», — рассказала она.

После ремонта в общежитии также появятся семейные комнаты, помещения формата «Мать и дитя» и условия для маломобильных студентов. Завершить капитальный ремонт планируют весной 2027 года.