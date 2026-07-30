В Парковом и Западном отменено тестирование сирен на фоне опасности БПЛА

Администрация Челябинска отменила тестовый запуска систем оповещения на новых домах в микрорайонах Парковый и Западный. Новые дата и время тестирования будут сообщены дополнительно.
В начале недели проверку систем оповещения в Парковом и Западном анонсировал глава города Алексей Лошкин. Предположительно, перенос связан с объявленной в Челябинске сегодня утром, 30 июля, беспилотной опасностью.
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