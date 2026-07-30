ФК «Нижний Новгород» отдал вратаря Евгения Латышонка в аренду «Балтике» на сезон

Футбольные клубы «Нижний Новгород» и «Балтика» (Калининград) достигли договорённости о переходе прав на вратаря Евгения Латышонка. Ближайший сезон 28‑летний голкипер проведёт в калининградской команде на правах аренды, сообщает пресс‑служба нижегородцев.
«Евгений, будем следить за твоими успехами в Российской Премьер-Лиге и ждать в Нижнем Новгороде!» — обратились к голкиперу в ФК «Нижний Новгород».
Напомним ранее сообщалось, что 28‑летний голкипер подписал с нижегородским клубом трёхлетний контракт.
Евгений Латышонок появился на свет 21 июня 1998 года в станице Гиагинская (Республика Адыгея). Футбольную школу он прошёл в академии «Краснодара». В составе молодёжной команды «быков» голкипер выиграл молодёжное первенство России сезона‑2017/18, играл за вторую и третью команды клуба и получал вызовы в юношескую сборную России.
В 2019 году вратарь перебрался в калининградскую «Балтику», где отыграл пять сезонов и стал серебряным призёром Первой лиги (Лига PARI). Летом 2024‑го Латышонок пополнил состав «Зенита». В петербургском клубе он дважды завоёвывал Суперкубок России (2024, 2026) и один раз становился чемпионом страны (2026). В сезоне‑2025/26 на счету голкипера 13 матчей за «Зенит» во всех турнирах.