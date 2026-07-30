ФК «Нижний Новгород» отдал вратаря Евгения Латышонка в аренду «Балтике» на сезон

В 2019 году вратарь перебрался в калининградскую «Балтику», где отыграл пять сезонов и стал серебряным призёром Первой лиги (Лига PARI). Летом 2024‑го Латышонок пополнил состав «Зенита». В петербургском клубе он дважды завоёвывал Суперкубок России (2024, 2026) и один раз становился чемпионом страны (2026). В сезоне‑2025/26 на счету голкипера 13 матчей за «Зенит» во всех турнирах.