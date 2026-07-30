КТК сообщил об атаке беспилотников на два танкера возле терминала в Чёрном море

Ранее объекты КТК в районе терминала Южная Озереевка под Новороссийском подверглись серии атак с использованием украинских дронов. Удары были нацелены на гражданские нефтяные танкеры, в том числе задействованные в интересах Казахстана, которые находились под погрузкой у причалов ВПУ-1 и ВПУ-3. В результате попаданий несколько судов получили повреждения корпусов, на одном из них вспыхнул пожар, впоследствии ликвидированный; человеческих жертв и пострадавших удалось избежать, разлив нефти также не был допущен.