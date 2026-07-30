Мэр Таганрога заявила, что погибшая при атаке ВСУ женщина виновата сама

Как ранее сообщалось информагентством, в результате ракетного удара в ночь на 29 июля пострадали многоквартирные и частные дома, а также несколько коммерческих объектов. При падении обломков ракеты на многоквартирный дом погибла женщина. Ещё один мужчина получил ранения.