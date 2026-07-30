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Мэр Таганрога заявила, что погибшая при атаке ВСУ женщина виновата сама

Глава Таганрога Светлана Камбула прокомментировала гибель женщины во время атаки ВСУ. Как передает.

Глава Таганрога Светлана Камбула прокомментировала гибель женщины во время атаки ВСУ. Как передает Привет-Ростов, мэр обвинила погибшую в несоблюдении правил безопасности.

Как ранее сообщалось информагентством, в результате ракетного удара в ночь на 29 июля пострадали многоквартирные и частные дома, а также несколько коммерческих объектов. При падении обломков ракеты на многоквартирный дом погибла женщина. Ещё один мужчина получил ранения.

Камбулова отметила, что случившееся должно стать серьезным предупреждением для жителей города. Она порекомендовала внимательно следить за официальными сообщениями и своевременно реагировать на объявления о ракетной и беспилотной опасности.

Изображение создано при помощи ИИ.

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