Премьер Такаити: число жертв землетрясения в Японии выросло до 30

В Японии число погибших при мощном землетрясении в префектуре Кумамото выросло до 30 человек. Об этом заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити на заседании штаба по ликвидации последствий ЧП. В число жертв включили людей, связь смерти которых со стихийным бедствием еще устанавливается.