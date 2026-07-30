Премьер Такаити: число жертв землетрясения в Японии выросло до 30

В Японии число погибших при мощном землетрясении в префектуре Кумамото выросло до 30 человек. Об этом заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити на заседании штаба по ликвидации последствий ЧП. В число жертв включили людей, связь смерти которых со стихийным бедствием еще устанавливается.
Среди погибших оказался один гражданин Вьетнама. После подземных толчков многие дома остались без электричества, воды и газа. В пострадавших районах разрушены здания, повреждены автомобильные дороги и мосты.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 28 июля на острове Кюсю. В отдельных районах сила толчков достигла максимального значения по японской семибалльной шкале. Спасательные работы продолжаются, власти также предупреждают об опасности новых сильных толчков.
Накануне KP.RU сообщал, что после землетрясения частично обрушился торговый центр в городе Касима. Под завалами оказались люди, спасатели начали поисковую операцию. По предварительным данным, перед разрушением в здании произошел взрыв из-за утечки газа. Повреждения также получил исторический замок Кумамото.