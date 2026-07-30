Красноярцев приглашают прийти в «Роев ручей» в пижамах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 1 августа парк флоры и фауны «Роев ручей» проведет традиционную Пижамную вечеринку. Гостей приглашают прийти в парк в домашней одежде и принять участие в необычной вечерней программе.
Все посетители, пришедшие в пижамах, получат сладкое угощение. Для гостей также подготовили тематический квест «Неспящие», экскурсию «Соня-заСоня», где расскажут, как отдыхают животные, фотозону с гигантской кроватью, тихую дискотеку и флешмоб.
Завершится праздник розыгрышем призов.
Программа мероприятия:
18:00 — экскурсия «Соня-заСоня» (по предварительной записи, входной билет + 150 рублей);
19:00 — квест «Неспящие»;
21:00 — тихая дискотека и флешмоб;
21:45 — розыгрыш призов.
Подробности — у организаторов.
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