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Красноярцев приглашают прийти в «Роев ручей» в пижамах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 1 августа парк флоры и фауны «Роев ручей» проведет традиционную Пижамную вечеринку. Гостей приглашают прийти в парк в домашней одежде и принять участие в необычной вечерней программе.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 1 августа парк флоры и фауны «Роев ручей» проведет традиционную Пижамную вечеринку. Гостей приглашают прийти в парк в домашней одежде и принять участие в необычной вечерней программе.

Все посетители, пришедшие в пижамах, получат сладкое угощение. Для гостей также подготовили тематический квест «Неспящие», экскурсию «Соня-заСоня», где расскажут, как отдыхают животные, фотозону с гигантской кроватью, тихую дискотеку и флешмоб.

Завершится праздник розыгрышем призов.

Программа мероприятия:

18:00 — экскурсия «Соня-заСоня» (по предварительной записи, входной билет + 150 рублей);

19:00 — квест «Неспящие»;

21:00 — тихая дискотека и флешмоб;

21:45 — розыгрыш призов.

Подробности — у организаторов.

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