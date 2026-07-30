Красноярцев приглашают прийти в «Роев ручей» в пижамах

Все посетители, пришедшие в пижамах, получат сладкое угощение. Для гостей также подготовили тематический квест «Неспящие», экскурсию «Соня-заСоня», где расскажут, как отдыхают животные, фотозону с гигантской кроватью, тихую дискотеку и флешмоб.