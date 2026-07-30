Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 360 человек пострадали от укуса клещей в Красноярском крае за неделю

С начала сезона зафиксировано уже 15 148 случаев нападения клещей.

За последние семь дней от укусов клещей пострадали 366 жителей Красноярского края, включая 20 детей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

С начала сезона зафиксировано уже 15 148 случаев нападения этих членистоногих.

Из общего числа пострадавших 317 человек заболели клещевыми инфекциями: у 174 диагностирован клещевой энцефалит, у 130 — боррелиоз, у 10 — сибирский тиф, у 2 — эрлихиоз и у одного — анаплазмоз. Среди заболевших 51 ребёнок.

Спасатели и медики напоминают: сезон активности клещей ещё не завершился.

Ранее мы сообщали, что поезд насмерть сбил пьяного мужчину на станции в Красноярском крае.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше