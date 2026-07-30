Более 360 человек пострадали от укуса клещей в Красноярском крае за неделю

За последние семь дней от укусов клещей пострадали 366 жителей Красноярского края, включая 20 детей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
С начала сезона зафиксировано уже 15 148 случаев нападения этих членистоногих.
Из общего числа пострадавших 317 человек заболели клещевыми инфекциями: у 174 диагностирован клещевой энцефалит, у 130 — боррелиоз, у 10 — сибирский тиф, у 2 — эрлихиоз и у одного — анаплазмоз. Среди заболевших 51 ребёнок.
Спасатели и медики напоминают: сезон активности клещей ещё не завершился.
Ранее мы сообщали, что поезд насмерть сбил пьяного мужчину на станции в Красноярском крае.
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