Нижегородец поймал 35-килограммового сома на Оке

Житель Нижнего Новгорода Григорий Егорычев поделился впечатляющим уловом. На реке Оке в городской черте ему удалось вытащить сома весом 35 килограммов. Фотографиями он поделился в группе рыбаков Нижнего Новгорода и с сайтом pravda-nn.ru.
По словам рыбака, борьба с гигантом длилась около 30 минут. Мощная рыба оказала серьезное сопротивление, поставив снасти на грань прочности. Спиннинг и катушка чудом выдержали экстремальную нагрузку: поводок практически перетерся и порвался уже в руках у рыбака, заводные кольца на воблере деформировались и стали овальными, а крючки почти полностью разогнулись.
Несмотря на критические повреждения снастей, все элементы конструкции выдержали, и трофейный экземпляр благополучно оказался в лодке. Такую крупную рыбу, по признанию Григория, ему удалось выловить впервые.