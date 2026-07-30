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Нижегородец поймал 35-килограммового сома на Оке

Борьба с гигантом длилась около 30 минут.

Житель Нижнего Новгорода Григорий Егорычев поделился впечатляющим уловом. На реке Оке в городской черте ему удалось вытащить сома весом 35 килограммов. Фотографиями он поделился в группе рыбаков Нижнего Новгорода и с сайтом pravda-nn.ru.

По словам рыбака, борьба с гигантом длилась около 30 минут. Мощная рыба оказала серьезное сопротивление, поставив снасти на грань прочности. Спиннинг и катушка чудом выдержали экстремальную нагрузку: поводок практически перетерся и порвался уже в руках у рыбака, заводные кольца на воблере деформировались и стали овальными, а крючки почти полностью разогнулись.

Несмотря на критические повреждения снастей, все элементы конструкции выдержали, и трофейный экземпляр благополучно оказался в лодке. Такую крупную рыбу, по признанию Григория, ему удалось выловить впервые.