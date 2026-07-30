Нижегородец поймал 35-килограммового сома на Оке

По словам рыбака, борьба с гигантом длилась около 30 минут. Мощная рыба оказала серьезное сопротивление, поставив снасти на грань прочности. Спиннинг и катушка чудом выдержали экстремальную нагрузку: поводок практически перетерся и порвался уже в руках у рыбака, заводные кольца на воблере деформировались и стали овальными, а крючки почти полностью разогнулись.