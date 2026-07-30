В Красноярском крае сотрудники ГУФСИН провели гендер-пати и узнали пол будущего ребенка

В Красноярском крае сотрудники ГУФСИН провели гендер-пати. В пресс-службе рассказали, что сотрудник СИЗО-6 Алексей Пимонов и сотрудница ИК-6 Екатерина Пимонова ждут рождения третьего ребенка. Радостное событие они решили разделить с коллективами двух учреждений.
История пары началась в 2014 году в поселке Старцево, где раньше находился СИЗО-6. Екатерина служила в отделе специального учета, а Алексей работал младшим инспектором дежурной службы. В 2017 году они поженились. Сейчас в семье уже растут сын и дочь. Коллеги подготовили для будущих родителей праздничную программу с конкурсами. Участники собирали сумку в роддом, отвечали на шуточные вопросы о будущих маме и папе и угадывали пол ребенка.
Одним из главных моментов стал товарищеский футбольный мини-матч между женской командой ИК-6 и мужской командой СИЗО-6. В финале Алексей Пимонов ударил по мячу в ворота, где стояла Екатерина. Из мяча вылетела синяя краска.
Так коллеги узнали, что в семье Пимоновых скоро родится еще один мальчик.