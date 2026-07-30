Уральские аграрии начали подсчитывать ущерб от дождевого паводка

— Проливные дожди, идущие в Прикамье уже месяц, причинили немалый ущерб сельскому хозяйству. Выделю три основные проблемы, связанные с чрезмерным увлажнением почвы. Во-первых, серьезное отставание по заготовке кормов. Травы много, но ее качество низкое — выросло содержание клетчатки, так как уборку вынуждены были начать позже. Во-вторых, зерновые на многих полях полегли от дождей. Это, конечно, не катастрофа, все уберем, но качество опять же будет невысоким. Возможен и отложенный по времени убыток: заготовленные корма более низкого сорта, чем требуется, а значит, скот тоже выдаст не очень хороший продукт. Третий момент — проблемы хозяйств, занимающихся выращиванием картофеля и овощей. Основная сложность в том, что для получения качественного продукта нужно своевременно обрабатывать посадки от фитофтороза и других заболеваний. Но выехать в поле пока невозможно. Овощные культуры, картофель уже начинают гнить, так что ущерб неизбежен.