Уральские аграрии начали подсчитывать ущерб от дождевого паводка

Недолгую передышку от дождей, которую природа подарила Уралу в конце июля, в Свердловской области назвали долгожданным шансом начать уборку урожая. В правительстве региона признают: из-за ЧС аграрии понесли серьезные потери, потому следует подсчитать оставшиеся с прошлого года запасы кормов и постараться наверстать упущенное.
Огласить даже примерные цифры ущерба пока никто не готов. Неизвестны ни площади ушедших под воду полей, ни объемы невосполнимых потерь. Но эксперты полагают, что хозяйства, попавшие в зону подтопления, могут недосчитаться от 30 до 50 процентов урожая.
— Пшеница уже вся черная. Она не сгодится даже для фуража, поэтому придется проводить уборку только для того, чтобы освободить землю под посевы будущего года, — с горечью констатировал председатель СПК «Килачевское» Анатолий Никифоров, осматривая вместе с журналистами «РГ» затопленные нивы.
Эксперты полагают, что хозяйства, попавшие в зону подтопления, могут недосчитаться 30−50 процентов урожая.
Первой территорией, где объявили чрезвычайную ситуацию в связи с переувлажнением сельхозземель и подтоплением полей, стал именно богатый на крупные агропредприятия Ирбитский район. По данным МЧС, в пик паводка 14 июля вода поднялась до 850 сантиметров, что почти на метр выше критической отметки. От ливневых дождей переполнились реки Ирбитка и Ница. С высоты полета были видны огромные пространства, залитые водой: дома, утонувшие до крыш, животноводческие комплексы, из которых пришлось эвакуировать скот, поля с погибшими посевами, намокшие рулоны сена…
Дальше волна паводка пошла в сторону Туринска. О критической ситуации в АПК на прошлой неделе заявил глава муниципалитета Владимир Моисеев:
— Поступили обращения от руководителей сельхозпредприятий о гибели посевов. Предварительные данные показывают, что размер материального ущерба от переувлажнения сельхозземель превышает 18,81 миллиона рублей, — сообщил он.
Под большую волну попали также более сотни гектаров в Алапаевском, Богдановичском и Талицком муниципальных округах. Местные власти готовят обращение к губернатору с просьбой объявить ЧС регионального масштаба.
«Ущерб однозначно более серьезный, чем пара десятков миллионов рублей, а это значит, что решение о введении режима ЧС относится к полномочиям высшего должностного лица субъекта Федерации», — утверждают муниципальные чиновники.
На уровне области решение пока не принято. Хотя аграрии считают, что официальное признание масштаба бедствия имеет значение как для получения компенсаций, в том числе страховых выплат, так и для того, чтобы избежать штрафных санкций за срыв показателей, прописанных в документах на получение субсидий от государства. Этот момент особенно важен для сельхозпредприятий, специализирующихся на молочном животноводстве.
В том, что они почти две недели живут в режиме ЧС, жители села Килачевского не сомневаются. Там вода затопила не только плодородные нивы, но и едва не снесла корпуса одного из отделений крупнейшего на Урале животноводческого комплекса. На прошлой неделе буквально за четыре часа разбушевавшаяся речка Ирбитка затопила несколько ферм. Пришлось всем миром экстренно эвакуировать животных: телят выносили на руках и грузили в тележки, которые вытягивал на сушу мощный «Кировец». Взрослых животных доярки уговаривали по трапам взбираться в кузова большегрузов. Так сумели вывезти 500 коров и более 200 телят, расселив по другим отделениям. «Ни одно животное не погибло», — заверил нас Анатолий Никифоров.
Официальное признание масштаба ЧС имеет значение как для получения страховых выплат, так и для того, чтобы избежать санкций за срыв показателей, прописанных при получении субсидий.
С трудом спасли и технику. Животноводческие комплексы — современные предприятия с высоким уровнем автоматизации. Оборудование в свое время закупалось за рубежом, и выход из строя даже отдельной детали — головная боль: запчасти не достать. Чтобы преградить дорогу поднимающейся воде, в корпусах выстраивали баррикады из мешков, наполненных грунтом, благо у хозяйства есть и свой карьер, и тяжелая техника. Так удалось не допустить сбоя электроники и после спада воды запустить автоматизированную «карусель» для дойки коров. В начале этой недели после просушки корпусов животных вернули в знакомые стойла.
По данным регионального министерства АПК, в Ирбитском районе в водное окружение попали около трех десятков ферм. Эвакуировать часть стада — до полутысячи голов — пришлось и в хозяйстве Ирбитского молочного завода, чье отделение находится на окраине пережившей потоп деревни Фоминой. А в Зайково, по словам руководителя предприятия Григория Бачерикова, перед фермой построили дамбу из мешков с песком и установили электрические мотопомпы.
Из-за пережитого стресса у коров минимум на треть упали надои, и ветеринарам приходится пристально следить за состоянием их здоровья.
В Ирбитском районе затопило и коровники, и площадки, где хранились рулоны сена. Фото: Татьяна Андреева/РГ.
По словам руководителя НП «Искра» в Богдановичском районе Александра Попкова, природный катаклизм неизбежно скажется на экономике многих хозяйств Среднего Урала. Смогут ли они компенсировать потери за счет страховых выплат, вопрос сложный. В регионе застрахованы более 80 сельхозпредприятий, но лишь шесть из них включили в договор пункт о выплатах в случае ЧС. Однако даже у них представления о сумме компенсации пока расплывчатые.
— Мы сейчас на месте изучаем состояние полей, на которых зафиксировано переувлажнение. Рассчитываем предварительный уровень потерь. Но окончательные выводы и цифры будут только в середине августа, за неделю до начала уборки, когда станет понятно, сумели ли восстановиться посевы, — раскрыл алгоритм действий представитель одного из страховщиков.
— Иллюзий по поводу помощи страховых компаний у нас нет. Несколько лет назад, когда в регионе объявили ЧС по засухе и все посевы в хозяйстве были застрахованы, получить компенсацию мы не смогли. Даже судились, но все равно нам отказали — по формальным причинам, — сообщил «РГ» Александр Попков.
Сейчас для аграриев важно сохранить право на субсидии, несмотря на прогнозируемое снижение объемов производства. Они также надеются на поддержку переработчиков сельхозпродукции, в частности, на то, что молокозаводы региона хотя бы на месяц установят более высокие закупочные цены на сырое молоко. Но пока такая просьба отклика у партнеров не нашла.
Компетентно.
Иван Огородов, директор пермского НИИ сельского хозяйства:
— Проливные дожди, идущие в Прикамье уже месяц, причинили немалый ущерб сельскому хозяйству. Выделю три основные проблемы, связанные с чрезмерным увлажнением почвы. Во-первых, серьезное отставание по заготовке кормов. Травы много, но ее качество низкое — выросло содержание клетчатки, так как уборку вынуждены были начать позже. Во-вторых, зерновые на многих полях полегли от дождей. Это, конечно, не катастрофа, все уберем, но качество опять же будет невысоким. Возможен и отложенный по времени убыток: заготовленные корма более низкого сорта, чем требуется, а значит, скот тоже выдаст не очень хороший продукт. Третий момент — проблемы хозяйств, занимающихся выращиванием картофеля и овощей. Основная сложность в том, что для получения качественного продукта нужно своевременно обрабатывать посадки от фитофтороза и других заболеваний. Но выехать в поле пока невозможно. Овощные культуры, картофель уже начинают гнить, так что ущерб неизбежен.
Главный вопрос сейчас — какая погода будет при уборке урожая? Вроде бы прогноз неплохой, посмотрим.