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В Железногорске поздравили родителей с новорожденными

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В зале торжественных обрядов депутат Совета депутатов ЗАТО г Железногорск Ирина Кузоро поздравила молодые семьи с пополнением.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В зале торжественных обрядов депутат Совета депутатов ЗАТО г Железногорск Ирина Кузоро поздравила молодые семьи с пополнением.

Четыре семьи из присутствующих на мероприятии многодетные: в трёх семьях родился третий ребенок, а в одной семье — четвертый.

В честь рождения малышей родителям вручили благодарственные письма, цветы и плюшевого мишку — символ города.

Программа «Дети — наше будущее» призвана сохранять семейные ценности и поддерживать родителей на старте их большого пути.

«Желаем маленьким железногорцам здоровья, радости от первых открытий и самых ярких впечатлений!», — отметили в Совете депутатов Железногорска.