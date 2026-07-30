В Железногорске поздравили родителей с новорожденными

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В зале торжественных обрядов депутат Совета депутатов ЗАТО г Железногорск Ирина Кузоро поздравила молодые семьи с пополнением.
Четыре семьи из присутствующих на мероприятии многодетные: в трёх семьях родился третий ребенок, а в одной семье — четвертый.
В честь рождения малышей родителям вручили благодарственные письма, цветы и плюшевого мишку — символ города.
Программа «Дети — наше будущее» призвана сохранять семейные ценности и поддерживать родителей на старте их большого пути.
«Желаем маленьким железногорцам здоровья, радости от первых открытий и самых ярких впечатлений!», — отметили в Совете депутатов Железногорска.