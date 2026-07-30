«Беларусь» неожиданно упомянули в популярном турецком сериале. Об этом сообщил аккаунт телеканала «Беларусь 4. Могилев» в Threads*.
Упоминание о стране появилось в 60-й серии первого сезона турецкого сериала «Чукур». Комиссар полиции Эмрах садится за фортепиано и исполняет знаменитую «Лунную сонату» Людвига ван Бетховена.
При этом в кадре крупным планом показали фортепиано с надписью «Беларусь». Ранее указанный инструмент выпускали в Борисове, сегодня их производство продолжается в Минске.
Ранее назвали 9 современных российских сериалов, в которых упоминаются Беларусь и белорусы: «Москва слезам не верит», «Санкционер», «Вампиры средней полосы», «Закрыть гештальт-2».
Тем временем актер из Беларуси Кирилл Дыцевич трогательно обратился к маме, сказав о благодарности: «И прости меня».
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