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«Беларусь» неожиданно упомянули в популярном турецком сериале

В популярном турецком сериале упомянули «Беларусь».

Источник: Комсомольская правда

«Беларусь» неожиданно упомянули в популярном турецком сериале. Об этом сообщил аккаунт телеканала «Беларусь 4. Могилев» в Threads*.

Упоминание о стране появилось в 60-й серии первого сезона турецкого сериала «Чукур». Комиссар полиции Эмрах садится за фортепиано и исполняет знаменитую «Лунную сонату» Людвига ван Бетховена.

При этом в кадре крупным планом показали фортепиано с надписью «Беларусь». Ранее указанный инструмент выпускали в Борисове, сегодня их производство продолжается в Минске.

Ранее назвали 9 современных российских сериалов, в которых упоминаются Беларусь и белорусы: «Москва слезам не верит», «Санкционер», «Вампиры средней полосы», «Закрыть гештальт-2».

Тем временем актер из Беларуси Кирилл Дыцевич трогательно обратился к маме, сказав о благодарности: «И прости меня».

Также мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 августа 2026 года: вырастут БПМ, пенсии, пособия на детей, увеличится пособие на погребение.

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