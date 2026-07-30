В «Сбере» допустили годовой рост наличных в обороте на ₽3,8 трлн

Отток средств в наличные в России по году может составить порядка ₽3,8 трлн, что создает дефицит ликвидности и ухудшает положение банков. Об этом в эфире Радио РБК рассказал финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.
«Месяц за месяцем идет большой отток. Мы по году ожидаем примерно 3,8 трлн руб. Ну, просто если перевести, например, в наш бизнес, то это один миллион кредитов ипотечных, которые мы как система не выдадим. Миллион семей не получат ипотеку», — заявил он. По словам Скворцова, этот фактор создает дефицит ликвидности, что мешает приобретать ОФЗ.
Кроме того, отметил он, банки оказались в затруднительном положении: «Сегодня банки имеют только для того средства, чтобы кредитовать. Это их основной бизнес. Если дальше продолжится такой же тренд, ситуация, в общем, лучше становиться не будет. Вся надежда только на какую-то поддержку со стороны ЦБ, потому что мы видим, что, действительно, ряду банков тяжело».
Июль, по его словам — усиление наметившейся тенденции оттока, и этот месяц стал «худшим за последние шесть лет». Финдиректор Сбербанка добавил, что опасения наблюдаются со стороны не розницы, а корпоративных клиентов. Скворцов предположил, что может произойти и «резкое снижение» сдачи наличности в инкассацию.
Зампред правления Фора-банка Дмитрий Орлов в свою очередь сообщил, что в банкоматной сети объем выдачи наличных снижался с 2023 года, но затем «произошел достаточно резкий всплеск» и сейчас «наличных снимают много». Среди причин такого поведения, по его мнению, — «неопределенность и желание иметь наличные и возможность расплатиться», что, среди прочего, связано с нестабильными платежами и перебоями в работе интернета.
29 июля Сбербанк ухудшил прогноз по динамике средств корпоративных клиентов из-за устойчивого тренда на уход российского бизнеса в наличность. Скворцов заявил, что уход бизнеса в наличность «продолжается и в течение второго квартала, в течение июля, уже в начале третьего квартала».
По данным ЦБ, объем наличных средств в обращении растет с марта. На 1 июля 2026 года показатель достиг 20,9 трлн руб., а с начала года он увеличился на 1,46 трлн руб. В июле спрос на наличность остался высоким — отток составил 588 млрд руб., следует из оперативной статистики ЦБ с 1 по 28 число включительно. Как отметил Скворцов, с начала года объем наличных денег в обращении с учетом оценки по июлю подскочил на 2 трлн руб.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».