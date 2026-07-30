В «Сбере» допустили годовой рост наличных в обороте на ₽3,8 трлн

Кроме того, отметил он, банки оказались в затруднительном положении: «Сегодня банки имеют только для того средства, чтобы кредитовать. Это их основной бизнес. Если дальше продолжится такой же тренд, ситуация, в общем, лучше становиться не будет. Вся надежда только на какую-то поддержку со стороны ЦБ, потому что мы видим, что, действительно, ряду банков тяжело».