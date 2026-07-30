Ссора на кухне в селе Ракитное закончилась убийством сожителя

В Хабаровском районе возбуждено уголовное дело в отношении 50-летней местной жительницы. Её подозревают в убийстве сожителя. Трагедия произошла 27 июля в селе Ракитное. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как установило следствие, в обеденное время женщина распивала спиртные напитки на кухне квартиры вместе с сожителем. Между ними вспыхнула беспричинная ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта подозреваемая схватила кухонный нож и нанесла им один удар в область сердца мужчины. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.
После убийства женщина покинула квартиру, пришла к своей знакомой и рассказала о случившемся. Затем она снова стала употреблять спиртное.
Следователи задержали подозреваемую. По их ходатайству суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Выясняются причины ссоры, мотивы преступления и точная последовательность событий.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Убийство». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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