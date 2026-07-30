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Ссора на кухне в селе Ракитное закончилась убийством сожителя

В селе Ракитное женщина зарезала сожителя ножом во время ссоры на кухне.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском районе возбуждено уголовное дело в отношении 50-летней местной жительницы. Её подозревают в убийстве сожителя. Трагедия произошла 27 июля в селе Ракитное. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как установило следствие, в обеденное время женщина распивала спиртные напитки на кухне квартиры вместе с сожителем. Между ними вспыхнула беспричинная ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта подозреваемая схватила кухонный нож и нанесла им один удар в область сердца мужчины. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

После убийства женщина покинула квартиру, пришла к своей знакомой и рассказала о случившемся. Затем она снова стала употреблять спиртное.

Следователи задержали подозреваемую. По их ходатайству суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Выясняются причины ссоры, мотивы преступления и точная последовательность событий.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Убийство». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru