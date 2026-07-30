Ссора на кухне в селе Ракитное закончилась убийством сожителя

Как установило следствие, в обеденное время женщина распивала спиртные напитки на кухне квартиры вместе с сожителем. Между ними вспыхнула беспричинная ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта подозреваемая схватила кухонный нож и нанесла им один удар в область сердца мужчины. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.