Автостоянку Национального аэропорта Минск расширят

Речь идет о стоянке Р3, которая сейчас насчитывает 1283 парковочных места, а после расширения их будет более 2 тыс. Также рядом с аэропортом есть стоянка Р1 и Р2 (краткосрочная) на 1235 и 138 мест соответственно.