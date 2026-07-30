Автостоянку Национального аэропорта Минск расширят

«Предусмотрено увеличение автомобильной стоянки на 884 машиноместа (542 места для транспорта посетителей аэропорта, 342 места — для служебного транспорта). Площадь участка в границах запланированных работ составляет 3,3904 га», — уточнили в аэропорту.
Речь идет о стоянке Р3, которая сейчас насчитывает 1283 парковочных места, а после расширения их будет более 2 тыс. Также рядом с аэропортом есть стоянка Р1 и Р2 (краткосрочная) на 1235 и 138 мест соответственно.
Реконструкция делается с учетом потребностей маломобильных граждан. Для них выделят шесть машиномест. Более того, для перехода на тротуары будут сделаны заниженные бордюры. В целом пешеходные дорожки и тротуары делаются с прочным и нескользким покрытием.
На сайте аэропорта также сообщается, что сейчас стоянки у аэровокзала пользуются спросом. В пиковые часы, когда прибывает и оправляется большое число рейсов, свободных мест на парковке может не быть.
Администрация аэропорта рекомендует воспользоваться общественным транспортом или такси.