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Автостоянку Национального аэропорта Минск расширят

МИНСК, 30 июл — Sputnik. В Национальном аэропорту Минск начато расширение парковки, сообщает столичная авиагавань.

Источник: Национальный аэропорт Минск

«Предусмотрено увеличение автомобильной стоянки на 884 машиноместа (542 места для транспорта посетителей аэропорта, 342 места — для служебного транспорта). Площадь участка в границах запланированных работ составляет 3,3904 га», — уточнили в аэропорту.

Речь идет о стоянке Р3, которая сейчас насчитывает 1283 парковочных места, а после расширения их будет более 2 тыс. Также рядом с аэропортом есть стоянка Р1 и Р2 (краткосрочная) на 1235 и 138 мест соответственно.

Реконструкция делается с учетом потребностей маломобильных граждан. Для них выделят шесть машиномест. Более того, для перехода на тротуары будут сделаны заниженные бордюры. В целом пешеходные дорожки и тротуары делаются с прочным и нескользким покрытием.

На сайте аэропорта также сообщается, что сейчас стоянки у аэровокзала пользуются спросом. В пиковые часы, когда прибывает и оправляется большое число рейсов, свободных мест на парковке может не быть.

Администрация аэропорта рекомендует воспользоваться общественным транспортом или такси.