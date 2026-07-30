В Башкирии создали каталог лучших практик социального предпринимательства

Региональный сборник, объединивший успешные кейсы предпринимателей из разных муниципалитетов, выпущен в Башкирии в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Издание подготовлено Центром обучения и развития «ИТА» совместно с центром инноваций социальной сферы республики, сообщили в региональном министерстве предпринимательства и туризма.
«Башкортостан входит в тройку лидеров по поддержке социального предпринимательства и НКО в стране. Данный сборник позволяет системно представить опыт региональных предпринимателей и тиражировать проверенные социальные модели в других субъектах страны», — отметила министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина.
В издание вошли проекты в сферах образования, здравоохранения, инклюзии, культуры, спорта, экологии, поддержки семей, развития детей и молодежи, а также инициативы по повышению качества жизни в муниципалитетах. Особое место в сборнике заняли инициативы финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес». Ознакомиться с каталогом можно по ссылке.
«Сборник будет полезен как начинающим, так и действующим предпринимателям. Материалы издания интегрированы в образовательные программы, консультационную поддержку и мероприятия центра “Мой бизнес” по развитию социального сектора», — подчеркнула руководитель центра Айгуль Багаутдинова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.