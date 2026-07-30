В Башкирии создали каталог лучших практик социального предпринимательства

В издание вошли проекты в сферах образования, здравоохранения, инклюзии, культуры, спорта, экологии, поддержки семей, развития детей и молодежи, а также инициативы по повышению качества жизни в муниципалитетах. Особое место в сборнике заняли инициативы финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес». Ознакомиться с каталогом можно по ссылке.