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Таёжный Дон Кихот. Житель Прикамья вырастил миллионы редких деревьев

Анатолий Нешатаев из Кудымкара выращивает редкие породы деревьев на севере Пермского края.

Он мог бы зарабатывать большие деньги на продаже саженцев. Вместо этого раздаёт их бесплатно. 72-летний Анатолий Нешатаев из Кудымкара (Пермский край) за полвека посадил больше пяти миллионов деревьев. Лиственничные и кедровые рощи, посаженные им, сегодня — визитная карточка Кудымкарской земли. А главная мечта всей его жизни — разбить ботанический сад в Коми округе, чтобы собрать в одном месте редкие породы со всего мира. Мы побывали в Пешнигорте, где начиналась его история, и увидели, как живет таёжный Дон Кихот.

Лес — живой холст.

Анатолий Нешатаев мог бы стать художником — учителя в школе разглядели талант. А мог водить катера по Каме — очень хотел, но его не взяли в речное училище по зрению. Сейчас он называет этот поворот судьбы лучшим подарком, хотя тогда расстраивался.

Отец, работавший на лесозаготовках, ободряюще тогда хлопал сына по плечу: «Иди в лесотехнический». И Анатолий пошёл, но не на лесозаготовительное, а на лесохозяйственное отделение.

Карандаш, кстати, до сих пор в руках держит — рисует и природу, и планы посадок. Лес для него — тот же холст, только живой.

Свою миссию Анатолий начал, вернувшись из армии. Тогда, в 1974 г., вместе с учителями и со школьниками села Пешнигорт близ Кудымкара, на пустыре, заложили первый лиственничный парк на 4 га.

Сегодня там выстроились, как солдаты на параде, деревья высотой с одиннадцатиэтажный дом. Бывшие первоклассники, сажавшие те лиственницы, давно стали бабушками и дедушками, а некоторые до сих пор работают в той же школе — уже учителями.

Через двадцать лет рядом появился экологический парк (дендропарк) — почти 6 га редких пород. Здесь уже эксперимент: кедры, голубые ели, дубы, каштаны, туи, кавказский можжевельник. Многих деревьев в здешних лесах отродясь не водилось.

Оба парка — особо охраняемая природная территория. Вместе с кедровым парком в д. Ивукова (1,8 га) и парком Воину-Освободителю (1,5 га) они составляют единый зелёный пояс вокруг Пешнигорта. А ещё есть посадки в Кекуре, Малой и Большой Серве, Демине, Гирибе, Кордоне, Вырово, Питере — все вместе образуют золотое зелёное кольцо редких пород деревьев вокруг Кудымкара.

А вырастить всё это помогали школьники. По инициативе Анатолия Константиновича при Пешнигортской школе много лет назад было создано и до сих пор работает единственное во всём Коми округе школьное лесничество «Друзья природы». И все эти парки находятся под его охраной.

Каждое лето ребята сеют, поливают, ухаживают. И, кажется, главное, чему они здесь учатся, — замечать, как дерево тянется к свету, как раскрывается лист, какое живое всё вокруг.

Здесь лес — не стройматериал, а целый мир, которому нужна забота.

Тридцать видов.

Теплица на территории школы — место удивительное. На площади меньше двух соток здесь растёт больше тридцати видов редких растений.

Анатолий Константинович любит показывать гостям своих питомцев, среди которых кедр сибирский и лиственница, голубая ель и кавказский можжевельник, дуб и каштан, туя и барбарис, татарский клён и вяз, корейский кедр и кедровый сланник. Есть даже сербская ель, которая меняет цвет в зависимости от света: зелёная с одной стороны, голубая — с другой.

«Вот этим малышам год, а этим уже три», — перебирает он едва заметные в траве ростки.

Семена для редких пород доставать непросто. Стоят дорого. Где их взять? В ход идёт любая возможность. Где только не собираются шишки.

Выращенные здесь саженцы разъезжаются по всей стране. Кедры Нешатаева растут в Перми, Екатеринбурге, Люберцах и даже за рубежом.

«Я всегда делился, — улыбается он. — Всю жизнь раздавал, что вырастил. Жалко что ли? Деревья должны жить!».

Сам лесовод мечтает о семенах гималайского кедра, который в Индии называют деодар — божественный дар. Если у него приживаются редкие виды, почему бы однажды не вырасти и самому священному дереву Гималаев?

Любовь на всю жизнь.

Нешатаев в одиночку не был бы тем, кто он есть. За его спиной — целая семья, такая же необычная, как он сам. С Валентиной Анатолий познакомился в юности. Она работала в лесхозе, он пришёл туда после армии. Парни ему все уши прожужжали: передовичка, спортсменка, красавица. К тому же не пила и не курила — по тем временам редкость.

«И кудрявая была», — улыбается Валентина Юльевна, кокетливо взмахнув локонами.

Перед свадьбой дали друг другу слово: ни капли спиртного. С тех пор минуло почти полвека — клятву не нарушили ни разу.

Спорт у них в семье — общая страсть. В молодости Анатолий занимался боксом, самбо, тяжёлой атлетикой. Сейчас он — тренер по гиревому спорту в лесотехникуме. Бывает, и главный судья городских соревнований. Сам он тоже не уходит с помоста — берёт призовые медали.

Назвать Валентину Юльевну пенсионеркой язык не повернётся. Она и сегодня выигрывает почти все соревнования в своей возрастной группе: по лыжным гонкам, велогонкам, гиревому спорту — устанешь перечислять, по каким ещё видам.

На коньках зимой держится увереннее, чем иные на ногах. Плавает так, что мужики завидуют! Медалей и дипломов за первые места — не счесть.

И так всю жизнь. Как-то по молодости она увидела по телевизору, как человек ходит по битому стеклу, и сказала себе: «Я тоже так могу». Хождение босиком по осколкам стало семейным номером — исполняли вместе с дочкой. Потом появились гвозди: Валентина лежит на доске с гвоздями, а дочь Лена встаёт на неё сверху. С высоты Лена отпускает над матерью нож. Он летит и… отскакивает от живота, как мяч. Никаких фокусов — просто многолетняя тренировка мышц. Так, утверждает Валентина. Муж к экстремальным увлечениям супруги привык не сразу.

«Я сначала за голову хватался, — смеётся он. — Потом смирился».

Увлечения её постоянно менялись: то жонглирование тарелками или гирями, то восточные танцы. Всему училась сама. За что ни возьмётся — всё получается.

И детей с пелёнок приучали к движению. Сыновья Саша и Вася научились плавать раньше, чем ходить. Акробатика, лыжи, велосипеды… Дочь Лена собрала ворох дипломов по ушу, стала кандидатом в мастера спорта.

Дети с детства помогали отцу в теплицах и парках. Старший остался в Кудымкаре, работает электротехником. Остальные разъехались. Второй сын пошёл по стопам отца — окончил лесную академию, дочь по той же стезе — училась на лесовода. Но в родных местах работы для специалистов не нашлось. А вот любовь к лесу и спорту осталась с ними на всю жизнь.

«Деревья — как дети».

Нешатаевы живут скромно. Пенсионеры.

Анатолий Константинович — наверное, единственный человек в Кудымкаре, у которого нет мобильного телефона — принципиально. Говорит, лишняя суета. Надо быть ближе к природе.

Больше 50 лет он проработал в лесном хозяйстве — мастером леса, лесничим. Сейчас числится лесоводом. Он — почётный гражданин Кудымкарского муниципального округа.

На работу школьного лесничества из бюджета выделяют сейчас 400 тыс. руб. в год.

Из этих денег Анатолий Константинович получает зарплату только летом — что-то около восьми тысяч в месяц. Остальное время — общественная нагрузка.

У него саженцев редких деревьев — тысячи. Маленькая туя на рынке стоит 600−900 ₽ Но он раздаёт их бесплатно по всей стране — школам, детским домам, храмам, мемориалам, городским паркам.

«Деревья — как дети. Я их из крохотного семечка ращу. Отдаю лишь в добрые руки, — поясняет он».

Мечта лесовода — ботанический сад хотя бы на 10 га и научный центр при нём с опытным лесничеством. Он носит её в себе всю жизнь.

Он не раз слышал: «Будет тебе земля». Но то, что предлагали, не годилось для сада. То болотистый берег, где саженцы не выжили бы, то участки, которые в последний момент почему-то уменьшались в разы. А чаще всего земля уходила под другие нужды — гаражи, заправки, стройки.

«Дайте землю, трактор и помощников — и я превращу пустырь в лес», — уверяет Нешатаев.

Зачем ему ботанический сад? Это не просто ещё один парк. Сегодня у него на участке при школе — уже целая коллекция редких видов. Но крошечный питомник не может стать научной базой. Ботанический сад — это документированные коллекции, обмен семенами с другими садами мира, сохранение редких видов для будущих поколений. Это живая лаборатория для студентов и школьников. И место, где любой человек сможет увидеть, как выглядит гималайский кедр или сербская ель, не уезжая за тысячи километров.

Сейчас Анатолию Константиновичу за семьдесят. Он по-прежнему почти каждое утро обходит свои владения — теплицы, где подрастают саженцы, парки, которые посадил.

Следит, чтобы птицы не склевали молодые всходы. Присматривается к каждому деревцу — не болеет ли. Радуется каждой новой шишечке на кедре.

И продолжает мечтать о ботаническом саде — месте, где редкие породы со всего мира будут расти рядом и где дети и взрослые смогут увидеть чудеса природы.