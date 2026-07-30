Таёжный Дон Кихот. Житель Прикамья вырастил миллионы редких деревьев

Зачем ему ботанический сад? Это не просто ещё один парк. Сегодня у него на участке при школе — уже целая коллекция редких видов. Но крошечный питомник не может стать научной базой. Ботанический сад — это документированные коллекции, обмен семенами с другими садами мира, сохранение редких видов для будущих поколений. Это живая лаборатория для студентов и школьников. И место, где любой человек сможет увидеть, как выглядит гималайский кедр или сербская ель, не уезжая за тысячи километров.