Администрация Сосновского округа получила предписание за участок с борщевиком

Речь идет об участке площадью более 3,2 га в деревне Туркино Сосновского округа. Согласно выданному предписанию, провести расчистку территории необходимо до 17 мая 2027 года. Властям также предложено задействовать землю в соответствии с категорией и видом разрешенного использования в рамках законодательства РФ.