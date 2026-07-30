Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Администрация Сосновского округа получила предписание за участок с борщевиком

Нарушения необходимо устранить до 17 мая 2027 года.

Источник: Живем в Нижнем

Сотрудники Россельхознадзора выявили в Нижегородской области земельный участок, который зарос борщевиком и деревьями. Устранить нарушения обязана местная администрация, сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет об участке площадью более 3,2 га в деревне Туркино Сосновского округа. Согласно выданному предписанию, провести расчистку территории необходимо до 17 мая 2027 года. Властям также предложено задействовать землю в соответствии с категорией и видом разрешенного использования в рамках законодательства РФ.

Ранее мы писали, что опасную почву выявили у села Сицкое в Нижегородской области.