Администрация Сосновского округа получила предписание за участок с борщевиком

Сотрудники Россельхознадзора выявили в Нижегородской области земельный участок, который зарос борщевиком и деревьями. Устранить нарушения обязана местная администрация, сообщили в пресс-службе ведомства.
Речь идет об участке площадью более 3,2 га в деревне Туркино Сосновского округа. Согласно выданному предписанию, провести расчистку территории необходимо до 17 мая 2027 года. Властям также предложено задействовать землю в соответствии с категорией и видом разрешенного использования в рамках законодательства РФ.
Ранее мы писали, что опасную почву выявили у села Сицкое в Нижегородской области.