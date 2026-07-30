На участке М-4 «Дон» в Ростовской области временно закрыли движение

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области продолжается реконструкция участка с 933 по 1024 км. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора».
С 30 июля по 13 августа закрыто движение через путепровод на 1000 км в районе поселка Интернациональный. Водителям, следующим в сторону Ростова-на-Дону, рекомендуют воспользоваться объездом через разворот под путепроводом на 998 км.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на трассе между Ростовской областью и Донецком ввели ограничения на движение.
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