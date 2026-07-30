Число природных катаклизмов в России достигло рекордного за пять лет уровня

За первое полугодие 2026 года в России зафиксировано 56 природных чрезвычайных ситуаций — это максимальный показатель за последние пять лет. В 2022 году их было 24, в 2023-м — 53, в 2024-м — 51, в 2025-м — 34. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Среди самых частых явлений — лесные пожары, паводки и экстремальные погодные условия. Всего за полгода от чрезвычайных ситуаций различных видов пострадали 845 233 человека — в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибли 156 человек, что в 1,5 раза выше показателя первого полугодия 2025 года. В ведомстве подчеркнули, что статистика учитывает все виды ЧС, не только природного характера. Для предотвращения и оперативного реагирования на угрозы в МЧС постоянно работает система мониторинга и прогнозирования. Сотрудники регулярно проходят учения по подготовке к паводкам и лесным пожарам. Специалисты продолжают круглосуточно отслеживать обстановку во всех регионах страны. Полную статистику по итогам года опубликуют в начале 2027 года.