Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Индии 78 человек погибли в результате наводнения

В результате наводнения в индийском штате Ассам погибли 78 человек.

Источник: РБК

В результате наводнения в индийском штате Ассам погибли 78 человек. Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, передает телеканал Hindi News 18.

«В среду в результате наводнения в Ассаме погибли еще три человека. Таким образом, общее число погибших в результате стихийного бедствия достигло 78», — говорится в публикации.

Наводнение затронуло семь округов: Шивасагар, Чарайдео, Голагхат, Джорхат, Нагаон, Бисванат и городской округ Камруп. От стихийного бедствия пострадали около 332 тыс. человек, более 16 тыс. находятся в пунктах временного размещения.

До сих пор в зоне бедствия находятся около 300 тыс. человек.

Наводнение началось 19 июля из-за сильных ливней, которые обрушились на Ассам и соседний Нагаленд. Реки Дикхоу, Дисанг и Дхансири вышли из берегов, затопив сотни населенных пунктов.

Как пишет Indian Express, наводнения в Ассаме происходят почти ежегодно в сезон муссонов, однако в этот раз вода поднялась особенно быстро и затронула районы, ранее считавшиеся менее уязвимыми.

Главный министр штата Химанта Бисва Сарма заявил, что в некоторых районах Верхнего Ассама вода достигла уровней, которых там не наблюдали около 50 лет.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».