В Индии 78 человек погибли в результате наводнения

В результате наводнения в индийском штате Ассам погибли 78 человек. Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, передает телеканал Hindi News 18.
«В среду в результате наводнения в Ассаме погибли еще три человека. Таким образом, общее число погибших в результате стихийного бедствия достигло 78», — говорится в публикации.
Наводнение затронуло семь округов: Шивасагар, Чарайдео, Голагхат, Джорхат, Нагаон, Бисванат и городской округ Камруп. От стихийного бедствия пострадали около 332 тыс. человек, более 16 тыс. находятся в пунктах временного размещения.
До сих пор в зоне бедствия находятся около 300 тыс. человек.
Наводнение началось 19 июля из-за сильных ливней, которые обрушились на Ассам и соседний Нагаленд. Реки Дикхоу, Дисанг и Дхансири вышли из берегов, затопив сотни населенных пунктов.
Как пишет Indian Express, наводнения в Ассаме происходят почти ежегодно в сезон муссонов, однако в этот раз вода поднялась особенно быстро и затронула районы, ранее считавшиеся менее уязвимыми.
Главный министр штата Химанта Бисва Сарма заявил, что в некоторых районах Верхнего Ассама вода достигла уровней, которых там не наблюдали около 50 лет.
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