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Польские военные засекли в небе НЛО и подняли на перехват истребитель

Спустя несколько минут цель пропала с радаров.

Источник: Клопс.ru

Польские военные обнаружили в воздушном пространстве страны неизвестный объект и направили к нему F-16. Об этом РИА Новости пишет в четверг, 30 июля.

Цель двигалась на запад и исчезла из поля зрения радиолокационных систем через шесть минут. На поиски отправили вертолёт Ми-24, экипаж которого обнаружил вероятное место падения в незаселённой части Люблинского воеводства.

Незадолго до этого местная полиция сообщила о сильном взрыве и найденной воронке. На месте работают поисково-спасательная группа и другие службы, происхождение объекта пока не установлено.

В мае неподалёку от польского Бартошице, менее чем в 20 км от границы с Калининградской областью, обнаружили беспилотник с надписью на кириллице.

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