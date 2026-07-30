Польские военные засекли в небе НЛО и подняли на перехват истребитель

Польские военные обнаружили в воздушном пространстве страны неизвестный объект и направили к нему F-16. Об этом РИА Новости пишет в четверг, 30 июля.
Цель двигалась на запад и исчезла из поля зрения радиолокационных систем через шесть минут. На поиски отправили вертолёт Ми-24, экипаж которого обнаружил вероятное место падения в незаселённой части Люблинского воеводства.
Незадолго до этого местная полиция сообщила о сильном взрыве и найденной воронке. На месте работают поисково-спасательная группа и другие службы, происхождение объекта пока не установлено.
В мае неподалёку от польского Бартошице, менее чем в 20 км от границы с Калининградской областью, обнаружили беспилотник с надписью на кириллице.