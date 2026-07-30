С начала года в Красноярске задержали больше 2 тысяч нетрезвых водителей

Как сообщили в пресс-службе краевой ГАИ, с начала текущего года инспекторы ДПС в краевом центре задержали более 2 200 нетрезвых водителей. По данным ведомства, за указанный период дорожные полицейские зарегистрировали больше 150 ДТП, так или иначе связанных с управлением автомобилем в состоянии опьянения. Из них свыше 30 аварий произошли на территориях дворов, где обычно находится большое количество пешеходов. Правоохранители возбудили более 280 уголовных дел в отношении нетрезвых автолюбителей.