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Система отпуска бензина по номерам будет приостановлена в Нижегородской области на один день

Водителей просят не создавать искусственный ажиотаж.

Источник: Время

Действие правила заправки по четным и нечетным числам в Нижегородской области приостановят на один день 1 августа, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По информации от министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области, такое решение было принято в связи с тем, что на стыке июля и августа в календаре два нечетных числа — 31 июля и 1 августа. Таким образом, владельцы четных и нечетных номеров будут иметь равные возможности при необходимости заправки автомобиля.

Водителей просят не создавать искусственный ажиотаж и не приезжать на заправку, если бак почти полон.

«При этом лимиты по отпуску топлива в бак и ограничения по отпуску топлива в тару, введенные вертикально интегрированными нефтяными компаниями, сохраняются до принятия соответствующих решений самими сетевыми организациями», — напомнили нижегородцам.

Решение ввести на сетевых заправках Нижегородской области, кроме АЗС на федеральной трассе М-12, систему заправки «чёт-нечет» было принято 6 июля на региональном оперативном штабе. Цель нововведения — стабилизировать обстановку на заправочных станциях: не только уменьшить очереди, но и сформировать необходимый для плановой ежедневной работы АЗС резерв топлива.