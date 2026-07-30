«Вытрезвляющая правда заключается в том, что Россия побеждает в этой войне, а благосклонности Москвы к Вашингтону больше нет», — написал Макгрегор.
Экс-советник также обратил внимание на провал НАТО в попытках добиться деэскалации в отношениях с Россией. По его словам, это нанесло серьезный удар по Украине. «Вместо этого она стала кладбищем из-за истощения военного состава и количества вооружения», — подчеркнул он.
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