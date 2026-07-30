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Экс-советник Пентагона заявил о победе РФ в украинском конфликте

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Москва больше не настроена благосклонно к Вашингтону, а Россия одерживает победу в украинском конфликте. Свою позицию он изложил в соцсети X.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Вытрезвляющая правда заключается в том, что Россия побеждает в этой войне, а благосклонности Москвы к Вашингтону больше нет», — написал Макгрегор.

Экс-советник также обратил внимание на провал НАТО в попытках добиться деэскалации в отношениях с Россией. По его словам, это нанесло серьезный удар по Украине. «Вместо этого она стала кладбищем из-за истощения военного состава и количества вооружения», — подчеркнул он.

Ранее Макгрегор уже отмечал, что Евросоюз не способен противостоять России военным путем, несмотря на агрессивную риторику. Он считает, что европейским политикам пора вернуться в реальность и трезво оценить свои возможности, а не то, какими они себя воображают.

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