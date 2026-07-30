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Спасатели напомнили новосибирцам правила безопасности перед выходом на воду

На воде скорость нужно выбирать исходя из обстановки, а не из желания.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске спасатели обратились к горожанам с рекомендациями по безопасности на воде. Специалисты напомнили основные правила, которые важно соблюдать перед каждым выходом на акваторию. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

Перед тем как отправиться в плавание, необходимо проверить двигатель, топливную систему, наличие спасательных жилетов по числу людей и один запасной, а также работоспособность насосов. Также важно убедиться, что огнетушитель заряжен и не просрочен. Обязательно нужно оценить прогноз погоды — при ухудшении условий лучше остаться на берегу. Маршрут и время возврата стоит сообщить тем, кто остается на берегу.

На воде скорость нужно выбирать исходя из обстановки, а не из желания — важно учитывать волну, заторы, мелководье и другие суда. Держать дистанцию от берега, пловцов и рыбаков. Алкоголь за штурвалом недопустим, а дети должны находиться в жилетах постоянно. Необходимо следить за зарядом телефона или радио и знать свои координаты в любой момент.

В экстренной ситуации главное — не паниковать, подать сигнал бедствия, надеть жилет и не покидать судно, так как его легче заметить, чем человека в воде.