Спасатели напомнили новосибирцам правила безопасности перед выходом на воду

Перед тем как отправиться в плавание, необходимо проверить двигатель, топливную систему, наличие спасательных жилетов по числу людей и один запасной, а также работоспособность насосов. Также важно убедиться, что огнетушитель заряжен и не просрочен. Обязательно нужно оценить прогноз погоды — при ухудшении условий лучше остаться на берегу. Маршрут и время возврата стоит сообщить тем, кто остается на берегу.