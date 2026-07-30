Несколько отделений красноярской больницы № 20 затопило из-за ливня и прорыва трубы

В Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона после ливневого дождя и прорыва трубы холодного водоснабжения затопило несколько отделений, сообщили в Минздраве края. Вода попала в хирургические отделения, подвальные помещения, подземные переходы, рентген-кабинет детского хирургического корпуса и другие кабинеты.