Несколько отделений красноярской больницы № 20 затопило из-за ливня и прорыва трубы

В Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона после ливневого дождя и прорыва трубы холодного водоснабжения затопило несколько отделений, сообщили в Минздраве края. Вода попала в хирургические отделения, подвальные помещения, подземные переходы, рентген-кабинет детского хирургического корпуса и другие кабинеты.
Авария произошла около кардиологического корпуса. Сотрудники технической службы оперативно устраняют последствия, на месте работает аварийная служба «КрасКом». Кардиологический корпус переподключили на резервный водовод. Медицинская аппаратура не пострадала.
Все отделения, включая операционные и реанимацию, работают в штатном режиме. Прием пациентов из рентген-кабинета детского хирургического корпуса временно перенаправили во взрослый корпус. Больница продолжает принимать пациентов в экстренном и плановом порядке по всем профилям.
Движение транспорта от кардиологического корпуса в сторону административного здания временно перекрыли.
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