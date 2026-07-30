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Самолеты между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом задержаны 30 июля

Рейс 5N‑510 авиакомпании Smartavia, следующий из Нижнего Новгорода в Санкт‑Петербург, отправляется с задержкой: вместо 12:35 вылет запланирован на 15:55.

30 июля зафиксированы сбои в расписании рейсов, соединяющих Нижний Новгород и Санкт‑Петербург. Информация об изменениях опубликована на онлайн‑табло аэропорта имени Чкалова.

Рейс 5N‑510 авиакомпании Smartavia, следующий из Нижнего Новгорода в Санкт‑Петербург, отправляется с задержкой: вместо 12:35 вылет запланирован на 15:55.

Аналогичная ситуация — с обратным направлением: самолёт из Санкт‑Петербурга прибудет в Нижний Новгород на три часа позже. Первоначальное время посадки — 11:55, новое — 15:00. Перевозчик — та же авиакомпания Smartavia.

Ранее авиарейс из Антальи в Нижний Новгород задержали 30 июля.