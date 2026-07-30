Новое оборудование для реабилитации появилось в больнице Дальнегорска

В отделение медицинской реабилитации Дальнегорской центральной городской больницы доставили три новых реабилитационных комплекса. Оборудование поможет пациентам в восстановлении после инсультов, травм, операций и заболеваний опорно-двигательного аппарата. После ввода в эксплуатацию оборудование расширит возможности восстановительного лечения почти для 32 тысяч жителей округа. В этом году для больниц Приморья закупят 44 единицы техники для медицинской реабилитации на сумму почти 40 миллионов рублей.