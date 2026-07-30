В Новосибирске впервые проведут ночную диспансеризацию 25 августа

Жители Новосибирска, которым сложно выкроить время на визит к врачу в будний день, получат уникальную возможность пройти комплексное обследование в вечерние часы. Первая в городе «Ночная диспансеризация» пройдёт 25 августа с 19:00 до 23:00 на площадке центра «Ювентус» по адресу: улица Ленина, 55.
Участвовать в мероприятии смогут женщины и мужчины в возрасте от 18 до 49 лет. Для них организуют приём ведущие специалисты центра — гинеколог, уролог-андролог, эндокринолог и генетик. При наличии медицинских показаний пациентам выполнят ультразвуковое исследование и возьмут необходимые анализы, а если будут выявлены отклонения, врачи помогут составить индивидуальный план дальнейшего обследования и лечения.
Помимо этого, региональный Минздрав анонсировал дополнительные диспансерные дни. 5 августа филиал центра на Киевской, 14 будет работать с 9:00 до 19:00 для обслуживания диспансерных пациентов. 12 августа аналогичный приём в том же формате пройдёт в отделении «Ювентус».
Отдельное внимание ведомство уделило парам, испытывающим трудности с зачатием. Для них 7 августа с 16:00 до 19:00 на Киевской, 14 организуют день открытых консультаций с участием представителей всех семи центров вспомогательных репродуктивных технологий, работающих в Новосибирске. Репродуктологи ответят на вопросы о ВРТ, возможностях получения помощи по квотам ОМС и реальных шансах на успешную беременность. Участие бесплатное, но обязательна предварительная запись.