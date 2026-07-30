В Новосибирске впервые проведут ночную диспансеризацию 25 августа

Отдельное внимание ведомство уделило парам, испытывающим трудности с зачатием. Для них 7 августа с 16:00 до 19:00 на Киевской, 14 организуют день открытых консультаций с участием представителей всех семи центров вспомогательных репродуктивных технологий, работающих в Новосибирске. Репродуктологи ответят на вопросы о ВРТ, возможностях получения помощи по квотам ОМС и реальных шансах на успешную беременность. Участие бесплатное, но обязательна предварительная запись.