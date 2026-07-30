В поселке Семибратово Ярославской области модернизировали школу искусств

Работа филиала детской школы искусств (ДШИ) им. В. Н. Городовской в рабочем поселке Семибратово Ярославской области возобновлена после многолетнего перерыва. Ремонт в учреждении провели по нацпроекту «Семья», сообщили в департаменте культуры региона.
В здании сделан капитальный ремонт переданных школе помещений. В порядок привели крышу и водосточную систему, фасад, центральное крыльцо, системы водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, заменили двери и оконные блоки. Кроме того, было приобретено новое оборудование. Теперь ребята из Семибратова получили возможность обучаться на предпрофессиональных программах — 50 человек на художественном отделении, 8 гитаристов и 2 аккордеонистки.
«Уникальный случай — школа вернулась к детям после многолетнего перерыва. У нас было много обращений от родителей, что школа искусств очень нужна, долго искали пригодное помещение, и, конечно, очень востребованной оказалась поддержка федерального бюджета в рамках национального проекта “Семья”», — сказала директор ДШИ им. В. Н. Городовской Ольга Куликова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.