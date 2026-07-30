В поселке Семибратово Ярославской области модернизировали школу искусств

«Уникальный случай — школа вернулась к детям после многолетнего перерыва. У нас было много обращений от родителей, что школа искусств очень нужна, долго искали пригодное помещение, и, конечно, очень востребованной оказалась поддержка федерального бюджета в рамках национального проекта “Семья”», — сказала директор ДШИ им. В. Н. Городовской Ольга Куликова.