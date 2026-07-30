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Новый штаб займется нелегальными перевозчиками в Ленобласти

Комиссия станет координационным центром, который соберет полицию, Ространснадзор и налоговиков.

Источник: Комсомольская правда

Межведомственная транспортная комиссия появилась в Ленобласти. Распоряжение подписал губернатор Александр Дрозденко. Новая структура займется борьбой с нелегальными перевозчиками, которые работают без страховок и техосмотра.

— Регион давно стал крупным транспортным узлом — через него идут федеральные трассы, местные дороги, работают порты. Ежедневно здесь сталкиваются грузопотоки и интересы обычных пассажиров. При этом теневые перевозчики продолжают работать, нарушая правила и подвергая людей опасности.

заявил Дрозденко

Раньше борьба с ними велась разрозненно — каждый ведомство действовало само по себе. Теперь все силы решено объединить. Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, новая комиссия станет координационным центром, который соберет полицию, Ространснадзор и налоговиков.

В задачи штаба также войдет анализ каждого ДТП с участием автобусов и грузовиков. Это позволит выявлять системные проблемы и принимать решения, чтобы сделать дороги безопаснее.

Комиссию возглавил вице-губернатор Денис Седов, а его первым заместителем стал председатель комитета по транспорту Олег Антропов. В состав вошли все профильные ведомства. Губернатор взял работу новой структуры на личный контроль.

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