Новый штаб займется нелегальными перевозчиками в Ленобласти

Раньше борьба с ними велась разрозненно — каждый ведомство действовало само по себе. Теперь все силы решено объединить. Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, новая комиссия станет координационным центром, который соберет полицию, Ространснадзор и налоговиков.