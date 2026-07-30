Волгоградцам рассказали, как избежать «конца света» за просрочку платежа

В летней отпускной суете, когда все мысли заняты сборами чемоданов, вполне можно забыть об оплате счетов за ЖКУ или вовремя не заплатить за электроэнергию, оставив это важное дело на потом. Чем может обернуться такая забывчивость? Когда энергетики имеют законное право отключить свет должнику? ИА «Высота 102» разбиралось, как избежать проблем в такой, казалось бы, непростой ситуации.