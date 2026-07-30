Волгоградка обчистила шкатулку с украшениями в доме подруги

Вскоре гостья, которая ушла из чужого дома не только со своими вещами, была найдена. В разговоре с полицейскими волгоградка призналась в краже и заявила, что украшения своей подруги она сдала в ломбард. Полученные же деньги потратила на собственные нужды. В отношении девушки возбуждено уголовное дело — после задержания ее отпустили под подписку о невыезде.