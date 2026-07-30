«Количество обязательно должно перейти в качество»

Динамика наполнения реестра — впечатляющая. Согласно рейтингу Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ, Ростовская область поднялась с 32-го места в 2024 году на 8-е, по итогам 2025-го. Это отраслевое исследование учитывает количество предпринимателей, выручку и меры поддержки. На сегодня Дон входит в топ-5 по числу субъектов в федеральном реестре, уступая только Москве, Петербургу и Подмосковью. За минувшие четыре года выручка сектора выросла на 72%.