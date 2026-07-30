Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: демократы в США могут воспротивиться новым санкциям против РФ

В США законопроект о санкциях против России прошел второе процедурное голосование в Сенате.

Источник: Комсомольская правда

Демократы в Палате представителей США могут выступить против законопроекта о новых санкциях в отношении России и Ирана. Об этом сообщила газета Politico.

Одной из причин стали положения, которые предоставят президенту США Дональду Трампу широкие полномочия по введению пошлин. Демократы опасаются, что глава Белого дома сможет использовать их не только для санкционного давления, но и в собственной торговой политике.

По оценке издания, вероятность принятия документа остается высокой, однако гарантий пока нет. Члены Палаты представителей ушли на августовские каникулы, не успев рассмотреть инициативу. Вернуться к ней конгрессмены смогут в сентябре.

В среду законопроект прошел второе процедурное голосование в Сенате. За продолжение его рассмотрения выступили 84 сенатора, против — 12. Теперь законодатели могут перейти к дебатам и подготовке окончательного голосования.

Накануне Трамп фактически поддержал инициативу. Американский лидер предложил включить в документ пошлины против Ирана наряду с ограничениями в отношении России. При этом он отказался досрочно возвращать Палату представителей с каникул ради рассмотрения проекта. Законопроект предусматривает в том числе тарифы против крупнейших покупателей российских энергоресурсов.

Узнать больше по теме
Демократы в США в 2026 году: политические идеи «синих ослов» и их отношение к России
Демократическая партия — одна из главных политических сил в стране. В этом тексте мы расскажем, что представляют собой демократы в США в 2026 году, каких ценностей они придерживаются и как относятся к России.
Читать дальше