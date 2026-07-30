Politico: демократы в США могут воспротивиться новым санкциям против РФ

Одной из причин стали положения, которые предоставят президенту США Дональду Трампу широкие полномочия по введению пошлин. Демократы опасаются, что глава Белого дома сможет использовать их не только для санкционного давления, но и в собственной торговой политике.
По оценке издания, вероятность принятия документа остается высокой, однако гарантий пока нет. Члены Палаты представителей ушли на августовские каникулы, не успев рассмотреть инициативу. Вернуться к ней конгрессмены смогут в сентябре.
В среду законопроект прошел второе процедурное голосование в Сенате. За продолжение его рассмотрения выступили 84 сенатора, против — 12. Теперь законодатели могут перейти к дебатам и подготовке окончательного голосования.
Накануне Трамп фактически поддержал инициативу. Американский лидер предложил включить в документ пошлины против Ирана наряду с ограничениями в отношении России. При этом он отказался досрочно возвращать Палату представителей с каникул ради рассмотрения проекта. Законопроект предусматривает в том числе тарифы против крупнейших покупателей российских энергоресурсов.