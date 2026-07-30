Бесплатную юрпомощь получат беженцы и переселенцы в Нижегородской области

Инициатива направлена на то, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральными нормами. Необходимость поправок обусловлена ростом числа людей, которые были вынуждены покинуть места постоянного проживания из‑за проведения СВО, а также из‑за введения военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.