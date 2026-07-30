Бесплатную юрпомощь получат беженцы и переселенцы в Нижегородской области

Законодательное Собрание Нижегородской области вынесло на обсуждение законопроект, который увеличит список категорий граждан, имеющих право на бесплатные юридические консультации в регионе. Текст документа опубликован на официальном сайте областного парламента.
Инициатива направлена на то, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральными нормами. Необходимость поправок обусловлена ростом числа людей, которые были вынуждены покинуть места постоянного проживания из‑за проведения СВО, а также из‑за введения военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
По данным разработчиков законопроекта, такие граждане чаще всего сталкиваются с правовыми вопросами — им требуются разъяснения по оформлению гражданства РФ, поиску жилья, трудоустройству, получению материальной поддержки.
Кроме того, актуальна помощь в решении бытовых задач: устройстве детей в образовательные учреждения (школы и детсады), а также в вопросах поступления в вузы.
Ранее свыше 20 тысяч нижегородцев получили новую семейную выплату от СФР.