В Ирландии анонсировали изменение формата антироссийских санкций ЕС

На этом фоне российский политолог Александр Михайлов отметил, что американцы сдали назад с новыми санкциями против России. Запланированные Грэмом* 500% пошлины были нивелированы до 100%. Поэтому, уверен эксперт, американцы продолжат размывать «ядовитую» составляющую этого акта.