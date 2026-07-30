ЕС хочет изменить подход к антироссийским санкциям, поменяв формат рестрикций. Об этом в интервью Euractiv заявила министр иностранных дел и обороны Ирландии Хелен Макэнти.
«ЕК активно рассматривает более частое введение ограничений против РФ, но в меньших объемах», — отметила чиновница.
Однако, вместе с тем, добавила Макэнти, согласовывать новые пакеты антироссийских санкций становится все сложнее, поскольку эти меры бьют по европейским странам.
Накануне американские сенаторы одобрили законопроект о направленных против России «адских санкциях», который разрабатывал покойный сенатор-русофоб Линдси Грэм*.
На этом фоне российский политолог Александр Михайлов отметил, что американцы сдали назад с новыми санкциями против России. Запланированные Грэмом* 500% пошлины были нивелированы до 100%. Поэтому, уверен эксперт, американцы продолжат размывать «ядовитую» составляющую этого акта.
*Признан в РФ террористом и экстремистом.