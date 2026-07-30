Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ирландии анонсировали изменение формата антироссийских санкций ЕС

Макэни: ЕС хочет вводить санкции против РФ чаще, но меньшими объемами пакетов.

Источник: Комсомольская правда

ЕС хочет изменить подход к антироссийским санкциям, поменяв формат рестрикций. Об этом в интервью Euractiv заявила министр иностранных дел и обороны Ирландии Хелен Макэнти.

«ЕК активно рассматривает более частое введение ограничений против РФ, но в меньших объемах», — отметила чиновница.

Однако, вместе с тем, добавила Макэнти, согласовывать новые пакеты антироссийских санкций становится все сложнее, поскольку эти меры бьют по европейским странам.

Накануне американские сенаторы одобрили законопроект о направленных против России «адских санкциях», который разрабатывал покойный сенатор-русофоб Линдси Грэм*.

На этом фоне российский политолог Александр Михайлов отметил, что американцы сдали назад с новыми санкциями против России. Запланированные Грэмом* 500% пошлины были нивелированы до 100%. Поэтому, уверен эксперт, американцы продолжат размывать «ядовитую» составляющую этого акта.

*Признан в РФ террористом и экстремистом.