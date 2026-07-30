Керема Бюрсина из «Постучись в мою дверь» допросили по делу о преступной группировке

Турецкого актера Керема Бюрсина, известного по сериалу «Постучись в мою дверь», доставили на допрос в рамках расследования, связанного с предполагаемой преступной организацией. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры страны.
По данным следствия, правоохранительные органы проверяют возможную причастность актера к организации Ahbap. В настоящее время речь идет только о проведении следственных действий, официальные обвинения Бюрсину не предъявлены.
Вместе с актером на допрос были доставлены Берна Лачин, Эда Эдже, Фарах Зейнеп Абдулла и Ирем Хэлваджиоглу, известная по сериалу «Великолепный век».
Расследование продолжается. Если следствие установит причастность кого-либо из фигурантов к деятельности преступной организации, им могут быть предъявлены соответствующие обвинения, передает Halk TV.
До этого стало известно, что победительницу конкурса «Мисс Турция — 1999» Айше Хатун Онал тоже задержали в Стамбуле по делу о наркотиках. По данным следствия, доказательства вины девушки получили благодаря слежке за ней, а также анализу публикаций в ее соцсетях.