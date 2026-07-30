Керема Бюрсина из «Постучись в мою дверь» допросили по делу о преступной группировке

До этого стало известно, что победительницу конкурса «Мисс Турция — 1999» Айше Хатун Онал тоже задержали в Стамбуле по делу о наркотиках. По данным следствия, доказательства вины девушки получили благодаря слежке за ней, а также анализу публикаций в ее соцсетях.