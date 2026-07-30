На реках Пыж и Мулянка продолжаются работы по ликвидации загрязнения

Жителей Прикамья просят сообщать о случаях обнаружения скоплений нефтепродуктов в заводях рек Пыж и Мулянка через официальную группу Министерства природных ресурсов Пермского края во «ВКонтакте». В сообщении необходимо указать фамилию, имя, отчество, контактный телефон и точное местоположение.