Мать Блиновской раскрыла, почему условия содержания дочери опасны

Мать блогерши Елены Блиновской Нина Останина рассказала о тяжелых условиях, в которых росли ее дети. Ее слова передает Telegram-канал «112».
Останина поделилась, что получала зарплату в размере 100 рублей, что не позволяло семье из четырех человек полноценно питаться. По ее словам, были случаи, когда недоедание приводило к голодному обмороку.
По мнению женщины, бедность повлекла за собой серьезные проблемы со здоровьем у детей. Ее дочь и внучка страдают от серьезных патологий сердца. Останина подчеркнула, что в нынешних условиях жизни Елена находится в смертельной опасности.
«Дочке ставили капельницу на 8 часов, у нее были две дырки в сердце. У внучки — то же самое», — сказала мать блогерши.
До этого стало известно, что защита Елены Блиновской планирует обжаловать приговор в Верховном суде. Адвокат Наталья Сальникова уточнила, что, несмотря на наличие у Блиновской права на условно-досрочное или смягчение наказания, соответствующих поручений от нее пока не поступало.
Напомним, что Блиновскую приговорили к 4,5 года колонии. Изначально суд назначил 5 лет за отмывание денег и незаконный оборот средств, но позже апелляция смягчила наказание. От налоговых обвинений блогера освободили по сроку давности.
Ранее сообщалось, что суд повторно отказал Блиновской смягчить приговор ради дочери.
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