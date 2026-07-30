Мать Блиновской раскрыла, почему условия содержания дочери опасны

До этого стало известно, что защита Елены Блиновской планирует обжаловать приговор в Верховном суде. Адвокат Наталья Сальникова уточнила, что, несмотря на наличие у Блиновской права на условно-досрочное или смягчение наказания, соответствующих поручений от нее пока не поступало.