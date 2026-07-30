ВЦИОМ: в России немного сократилось количество тревожных граждан

По типу потребляемого контента тревожных граждан больше всего в группе опрошенных, которые активно используют интернет (32%). Позитивный эмоциональный фон чаще встречается у россиян, которые получают информацию по телевидению (доля «жизнерадостных» 40%, +4 п.п. с апреля), либо из нескольких источников — и телевидения, и интернета (37%, −4 п.п. с апреля).