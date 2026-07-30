Волочкова дала отпор критикам, раскритиковавшим ее смелый наряд

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала волну негатива в свой адрес от пользователей интернета после появления на публике в провокационном образе. О том, что именно вызвало у звезды наибольшее возмущение, сообщается на портале «Общественная Служба Новостей».
На недавнем выходе в свет танцовщица предстала перед публикой в черном кружевном наряде с глубоким вырезом и высоким разрезом до бедра, продемонстрировав свои формы. Однако часть аудитории сочла такой стиль чрезмерно откровенным для артистки, перешагнувшей пятидесятилетний рубеж.
Реакция поклонников и зрителей оказалась неоднозначной. Если одни назвали получившийся образ ошеломительным, то другие обвинили его в отсутствии вкуса и несоответствии современным модным трендам.
«Подобные высказывания, которые некоторые критики называют оскорблениями, не способны меня смутить. Знаете, я окончила балетную школу и долгие годы провела в той атмосфере, где помимо порядочных людей было столько грязи, что вам и не передать. Поэтому какие-то анонимные хейтеры, которых я знать не знаю, могут писать все что угодно. Эти ничтожные личности для меня просто отсутствуют. Главное — это то, что они анализируют меня и мой внешний вид, а не я их разглядываю под микроскопом. Мне на них абсолютно наплевать», — рассказала балерина.
Волочкова подчеркнула, что никогда не стремилась угождать широкой аудитории, поэтому мнение «незаметных и ничем не выдающихся зевак» совершенно ее не огорчает.
Ранее сообщалось, что Волочкова заявила, что не может простить Керимова за уход из Большого театра.