Волочкова дала отпор критикам, раскритиковавшим ее смелый наряд

«Подобные высказывания, которые некоторые критики называют оскорблениями, не способны меня смутить. Знаете, я окончила балетную школу и долгие годы провела в той атмосфере, где помимо порядочных людей было столько грязи, что вам и не передать. Поэтому какие-то анонимные хейтеры, которых я знать не знаю, могут писать все что угодно. Эти ничтожные личности для меня просто отсутствуют. Главное — это то, что они анализируют меня и мой внешний вид, а не я их разглядываю под микроскопом. Мне на них абсолютно наплевать», — рассказала балерина.